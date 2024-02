Comunicato Stampa: Giorno del Ricordo: bilancio 30 anni legge veneta sul recupero patrimonio culturale serenissima

(Arv) Venezia 21 feb. 2024 – A trent’anni dall’approvazione della legge 15 del 1994 per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale della Repubblica Serenissima in Istria e Dalmazia l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale del Veneto ha fatto il punto su significato ed esiti di un provvedimento lungimirante che ha tenuto viva la memoria dell’italianità del Quarnaro e della costa dalmata e ha anticipato di un decennio l’istituzione del Giorno del Ricordo, dedicato al dramma degli esuli giuliani, istriani e dalmati e alle travagliate vicende del confine orientale. A tracciare il bilancio della legge 15 del 7 aprile 1994 è stato il convegno a palazzo Ferro Fini al quale hanno partecipato lo storico Davide Rossi, docente all’Università di Trieste, figlio di esuli e rappresentante ella Federazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati, l’ex consigliere regionale e assessore Ettore Beggiato, promotore della legge del 1994, Luigi Zanin, dirigente regionale del settore Tutela del patrimonio veneto nel Mediterraneo e rappresentanti delle Associazioni degli esuli, invitati dal presidente del Consiglio veneto Roberto Ciambetti a ripercorrere la storia delle politiche di particolare attenzione all’altra sponda adriatica che caratterizza la Regione Veneto fin dai suoi primi anni di attività. “La proposta di legge dell’allora assessore Ettore Beggiato, nata a cinque anni dalla caduta del muro di Berlino, fu innovativa e geniale - ha affermato il presidente del Consiglio Roberto Ciambetti - perchè rispondeva al bisogno di ristabilire una verità storica, a lungo negata, e di preservare l’identità veneta della macroregione veneziana che andava da Bergamo a Creta, una sorta di Commonwealth veneto, che la caduta della Serenissima e la restaurazione austroungarica avevano disperso”. Nel ripercorrere le ricorrenti ‘pulizie etniche’ che hanno interessato l’area istriana e balcanica, Ciambetti ha reso memoria alla tragedia delle foibe e onore al “sacrificio degli esuli istriani, fiumani e dalmati, autentici capri espiatori della sconfitta italiana nella seconda guerra mondiale”. Per Ciambetti la legge veneta a tutela del patrimonio culturale della Serenissima e la legge nazionale che vent’anni fa ha istituito il Giorno del Ricordo sono quindi legate da un unico filo, il ripristino della verità storica. “Il Giorno del ricordo è il giorno della verità sulla tragedia delle foibe e sullo sradicamento della presenza italiana dalle terre oggi slovene e croate, così come la legge di Beggiato – ha messo in relazione il presidente del Consiglio – ci ricorda che culture, lingue e fedi diverse avevano convissuto in pace sotto l’egida della Serenissima e che convivenza e solidarietà tra le due sponde adriatiche oggi sono possibili, come dimostrano gemellaggi, programmi di cooperazione trasnfrontaliera e il lavoro comune tra associazioni degli esuli e le comunità italiane istriane e fiumane”.