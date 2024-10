Comunicato Stampa: Giornata regionale per uso sicuro e consapevole di Internet e Social

(Arv) Venezia 1 ott. 2024 - “Questo progetto di legge è stato ispirato dalle riflessioni delle studentesse e degli studenti della II Liceo delle Scienze Umane, “Istituto Cattaneo-Mattei” di Monselice (PD) che, insieme ai loro docenti e attraverso un lavoro di studio e confronto, hanno ritenuto di dare un significato concreto al concetto della riappropriazione di sé stessi e del rapporto con gli altri grazie all’uso responsabile e maturo degli strumenti digitali. Il nostro compito come legislatori è quello di raccogliere queste riflessioni e dare loro una veste normativa, affinché non restino semplicemente un auspicio ma abbiano applicazione pratica e siano concretamente in grado di aiutare i ragazzi nella costruzione delle fondamenta per guidare la società di domani”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti ha commentato l’approvazione, avvenuta all’unanimità da parte dell’aula consiliare di Palazzo Ferro-Fini, del Progetto di legge n. 253 “Istituzione della 'Giornata regionale per l’utilizzo sicuro e consapevole della rete Internet e dei social'”. “Il mio ringraziamento va all’intera aula di Palazzo Ferro-Fini per l’approfondita discussione su un tema così delicato e ai ragazzi del Liceo Cattaneo di Monselice che hanno voluto seguire da vicino l’approvazione di questo testo di legge e che ci hanno dato una bella lezione di democrazia e di partecipazione. Colgo l’occasione per annunciare che, come Consiglio regionale e Co.re.Com., nei prossimi giorni presenteremo un lavoro importante lavoro fatto dal Co.Re.Com. proprio su questo argomento con l’obiettivo di dare a studenti, genitori e insegnanti, per affrontare tematiche certamente complesse e di strettissima attualità”, ha concluso il Presidente.