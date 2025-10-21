Comunicato Stampa: Gianluca Pazzaglia lancia il Bestseller “Biohacking Senologico”

Milano, 21.10.2025 – Nonostante i controlli regolari e uno stile di vita attento, per molte donne il rischio di ammalarsi di tumore al seno rimane dietro l’angolo. La prevenzione tradizionale spesso arriva troppo tardi, limitandosi a intercettare i problemi quando ormai sono già presenti. La buona notizia, tuttavia, è che riprendere il controllo della propria salute e ridurre il rischio di malattie in modo concreto e sostenibile è possibile.