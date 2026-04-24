Comunicato Stampa: Gian Andrea Turnaturi lancia il Bestseller “Commercialista Sportivo”
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Milano, 24.04.2026 – Quando si gestisce un’associazione o una società sportiva è facile rimanere intrappolati nelle maglie della burocrazia, con il rischio di incorrere in sanzioni pesanti, sia dal punto di vista amministrativo che finanziario. Da qui l’importanza di una corretta pianificazione societaria con l’aiuto di un vero esperto di settore.
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