Comunicato Stampa: Giampaolo Luparia lancia il bestseller “Architettura Della Pagina”

Milano, 12.05.2026 – Molti autori, editori e professionisti dell’editoria, nel tentativo di realizzare libri di qualità, sono portati a concentrarsi esclusivamente sul contenuto, trascurando l’importanza della forma e della struttura della pagina. Ciò che spesso si ignora è che la pagina può diventare un alleato decisivo per la riuscita di un libro, purché si impari a progettarla in modo consapevole, riconoscendone le logiche, le gerarchie e il ruolo fondamentale nella leggibilità e nella percezione del valore dell’opera.