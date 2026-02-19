Comunicato Stampa: 'Fuga dalla montagna. Elogio funebre o nuovo futuro?’
AA
(Arv) Venezia, 19 febbraio 2026 Oggi, presso la sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo della Lega- LV, Riccardo Barbisan, ha presentato il libro ‘Fuga dalla montagna. Elogio funebre o nuovo futuro?’, Edizioni DBS, 130 pagine, anno 2025, dialogando con l’autore, Andrea De Bernardin, già Sindaco di Rocca Pietore, in prima linea nell’affrontare la Tempesta Vaia del 2018, nato e vissuto in Marmolada.
