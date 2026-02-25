Comunicato Stampa: Frodi in forte espansione, prevenzione in ritardo: i dati del nuovo report Experian

Le imprese si trovano di fronte a una minaccia di frode senza precedenti e in continua evoluzione. In Italia, ben il66% delle aziende(contro il 64% a livello globale) ha registrato perdite in aumento nel corso dell’ultimo anno. Lo rivela una nuova ricerca commissionata daExperian, leader globale in dati e tecnologia, e condotta da Forrester Consulting. Lo studio evidenzia una lacuna significativa nella capacità di contrasto delle frodi: con l’espansione delle reti di criminalità AI e il crescente utilizzo della Generative AI (GenAI), il68% dei leader aziendali italiani ammette che gli strumenti di sicurezza attuali non sono più sufficienti a proteggerli.