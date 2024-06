Comunicato Stampa: Forma-Mente: Giuseppe Maiorano svela il metodo per il benessere integrato

Il benessere fisico e mentale è fondamentale per una vita sana ed equilibrata, e il Prof. Giuseppe Maiorano ha dedicato circa 40 anni alla sua promozione. Con una lunga carriera nell'insegnamento delle attività motorie e nella gestione del suo centro "My World", ha sviluppato il metodo "Forma-Mente" per aiutare le persone a migliorare la loro salute integrando attività fisica e coaching mentale. Maiorano ha assistito migliaia di persone nel raggiungimento dei loro obiettivi di benessere totale, dimostrando che con passione e determinazione, ogni traguardo è possibile.