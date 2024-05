Comunicato Stampa: Festival internazionale della musica del Veneto 2024: lunedì 6 a Treviso il via al cartellone

(Arv) Venezia 2 mag. 2024 - Una rete in musica tra Comuni e Regione, perché la musica avvicina, crea dialogo e condivisione. Questo lo spirito che anima il primo Festival internazionale di Musica del Veneto 2024, promosso dall’associazione Musica & Cultura e dal Consiglio regionale del Veneto e presentato a Venezia, a palazzo Ferro Fini, alla presenza di una rappresentanza delle 43 amministrazioni comunali aderenti. Il Festival della Musica si apre lunedì 6 maggio a Treviso, nel teatro Mario Del Monaco, con il concerto dell’Orchestra di Padova e del Veneto diretta dal maestro Marco Angius, violoncellista Ettore Pagano (ore 21): in programma musiche di Schumann e Beethoven, in omaggio alla grande musica europea e al bicentenario di esecuzione della IX sinfonia del compositore tedesco, avvenuta a Vienna il 7 maggio 1824. Il cartellone del Festival proseguirà poi sino a dicembre con una cinquantina di appuntamenti, sino a fine anno, in chiese, ville, piazze, giardini, teatri e siti monumentali delle sette province del Veneto, con il coinvolgimento diretto delle amministrazioni dei capoluoghi e dei centri minori. Media partner di tutti gli eventi del Festival è Radio Rai 3.