Comunicato Stampa: FERRAGOSTO CON VIBRAZIONI, ARISA, FUOCHI PIROTECNICI ANIMAZIONE, STREET BAND, DJSET

La città si prepara alla due giorni di Ferragosto, dagli eventi di richiamo nazionale, come i concerti de Le Vibrazioni e Arisa, a piazzale Gaetano Noce, a tutto il corollario di manifestazioni, nel centro storico di Rossano, a portata di famiglie e non solo. Dalla musica agli spettacoli dedicati anche ai più piccoli, il cartellone dell’estate di Corigliano-Rossano continua ad appassionare grazie ad appuntamenti artistici di ogni genere inclusi nel grande contenitore che è il CoRo Summer Fest. Come ogni anno sarà attivo il servizio navette gratuito.