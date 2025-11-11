Comunicato Stampa: Fabrizio Nanni lancia il Bestseller “Metodo DNA Immobiliare”

Milano, 11.11.2025 – Quando si investe nel “mattone” sono tanti gli ostacoli che bisogna affrontare: ad esempio, i costi della ristrutturazione che subiscono un rialzo, le tasse nascoste che divorano i margini e l'impresa edile che sparisce lasciandoti a metà del lavoro. Il risultato? Il sogno di libertà finanziaria si trasforma in un incubo. Ecco perché seguire un metodo step-by-step già testato con successo risulta fondamentale.