Comunicato Stampa: Experian Italia: BNPL a +56,7% su base annua, picco del +44,7% nella settimana del Black Friday

Il mercato italiano del credito a novembre 2025 è stato fortemente caratterizzato da un'eccezionale crescita del buy now pay later, che registra un notevole +56,7% nelle richieste su base annua. Questo dinamismo è stato amplificato durante la settimana del Black Friday 2025, che ha visto un incremento del +44,7% nelle richieste rispetto all'anno precedente. Parallelamente, il settore dei mutui immobiliari ha visto un calo complessivo del 12,7% su base annua, sebbene la Generazione Z sia in controtendenza con una crescita del +29,7% nelle proprie richieste. I prestiti personali mostrano un andamento più stabile con un +5,7% rispetto all'anno precedente, mentre i prestiti finalizzati sono in contrazione. Questi sono alcuni dei dati chiave che emergono dal nuovo "Rapporto sul Credito" per il mese di novembre di Experian, global data tech company.

