Comunicato Stampa: Experian, il BNPL cresce del +56,1% su base annua a febbraio e conquista nuove fasce di consumatori

Mese dopo mese, ilBuy Now Pay Later (BNPL)sta entrando stabilmente nelle abitudini di spesa degli italiani: secondo ilRapporto sul Credito di Experian, global data tech company, le richieste hanno registrato a febbraio 2026 una crescita del+56,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. A confermare la solidità del fenomeno, oltre ai volumi, c’è la progressione dell’importo medio richiesto:186€ a febbraio 2026, in crescita del+28,7% rispetto a febbraio 2025 (145€). Un’evoluzione che segnala come il BNPL sia ormai parte della pianificazione della spesa familiare: i consumatori non solo ricorrono al BNPL con più frequenza, ma lo utilizzano per coprire acquisti di valore progressivamente maggiore.