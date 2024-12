Comunicato Stampa: Experian: il Black Friday spinge il credito a novembre, il BNPL vola a +31,7%

13 dicembre 2024– Il mese di novembre si è rivelato particolarmente positivo per il BNPL, sulla spinta delle promozioni del Black Friday e dalla crescente digitalizzazione dei consumi. L’ultimo “Rapporto sul Credito” elaborato daExperian, global data tech company, mostra un vero e proprio boom delle richieste di finanziamento, con il Buy Now Pay Later (BNPL) in evidenza con +31,7% rispetto a ottobre e +21,2% rispetto a novembre 2023, a testimonianza della crescente popolarità di questa soluzione di pagamento flessibile, soprattutto tra le giovani generazioni.