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Comunicato Stampa: Experian: famiglie caute ad aprile, ma i giovani spingono il credito. Mutui stabili, BNPL a +48,6%

Il mercato del credito italiano registra ad aprile 2026 un rallentamento generalizzato delle richieste rispetto al mese precedente su tutti i prodotti monitorati. Si tratta di un andamento leggibile come unsegnale di prudenza immediata, coerente con una maggiore attenzione dei consumatori all’attuale complessità del contesto macroeconomico. È quanto emerge dall’ultimoRapporto sul Credito di Experian, global data tech company. 

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