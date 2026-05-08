Il mercato del credito italiano registra ad aprile 2026 un rallentamento generalizzato delle richieste rispetto al mese precedente su tutti i prodotti monitorati. Si tratta di un andamento leggibile come unsegnale di prudenza immediata, coerente con una maggiore attenzione dei consumatori all’attuale complessità del contesto macroeconomico. È quanto emerge dall’ultimoRapporto sul Credito di Experian, global data tech company.
Comunicato Stampa: Experian: famiglie caute ad aprile, ma i giovani spingono il credito. Mutui stabili, BNPL a +48,6%
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