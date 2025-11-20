Comunicato Stampa: Experian e Segugio.it: prestiti personali, nel terzo trimestre tassi ai minimi e importi in crescita

Secondo le ultime rilevazioni congiunte di Segugio.it e Experian, il terzo trimestre del 2025 ha registrato unforte dinamismo nel mercato dei prestiti personali, caratterizzato da tassi di interesse più favorevoli e un aumento significativo degli importi medi richiesti. Il nuovorapporto sui Prestiti evidenzia un contesto di maggiore accessibilità al credito, che si traduce in una rinnovata fiducia dei consumatori e una crescente propensione alla spesa.