Comunicato Stampa: Experian: boom del credito al consumo a luglio

Milano, 27 agosto 2024 –Experian, azienda globali leader nel campo dei dati e della tecnologia, ha pubblicato oggi il suo Rapporto sul Credito Italiano - Trends & Insights per luglio 2024, che rivela unsignificativo aumento delle richieste in tutte le categorie di credito al consumo. Prestiti finalizzati, prestiti personali, mutui, BNPL e finanziamenti online hanno registrato una crescita a due cifre rispetto all’anno precedente. Nello specifico, si è assistito a un aumento del 18,1% delle richieste di prestiti finalizzati, del 25,4% dei prestiti personali e del 13,8% dei mutui. Le richieste di BNPL sono aumentate del 16,2% rispetto all’anno precedente. Questo trend positivo, in concomitanza con il calo dei tassi di interesse sui mutui sotto il 4% per la prima volta negli ultimi 12 mesi, suggerisce una crescente fiducia dei consumatori nell’economia italiana.