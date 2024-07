Comunicato Stampa: Experian: BNPL cresciuto del 139% in due anni, per Klarna cruciale l’espansione in nuovi settori

Milano, 09 luglio 2024 – La spesa degli italiani si fa sempre più digitale. Si tratta di un’evoluzione che riguarda anche il canale prescelto per gestire i propri acquisti grazie alle ulteriori possibilità offerte dal mercato. Negli ultimi due anni, i consumatori hanno crescentemente apprezzato i benefici dei servizi online innovativi per effettuare comodamente i propri acquisti e dilazionare i pagamenti. Da giugno 2022, l’utilizzo del “Buy Now, Pay Later” - online o in negozio - è cresciuto costantemente, raggiungendo il +139,26%, e non accenna a frenare: a giugno rispetto a maggio, infatti il BNPL è cresciuto dell’8,68% con un importo medio finanziato di €149. E se le giovani generazioni sono state le prime a sperimentare questo nuovo canale di finanziamento, con Millennial (fascia 29-44 anni) e GenZ (fascia 18-28 anni) che ancora oggi rappresentano oltre due terzi degli utenti (67,95%), ora la spinta arriva anche dalle fasce più adulte della popolazione. Nell’ultimo anno, infatti, l’utilizzo del BNPL da parte degli over-45 è cresciuto in media del +24%. Questi alcuni dei dati messi in luce nell’ultimoRapporto sul Credito Italiano – Trends & Insightsdi Experian, Data Tech Leader del mercato creditizio, per il mese di giugno 2024.