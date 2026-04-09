Comunicato Stampa: Experian: a marzo il BNPL guida il credito. Prestiti in consolidamento, recupero dei mutui

Il mercato del credito continua a evolvere, spinto da modelli di accesso sempre più digitali e da un progressivo cambiamento nelle abitudini finanziarie dei consumatori. È quanto emerge dai dati di marzo delRapporto sul Credito di Experian, global data and technology company.

IlBuy Now Pay Later (BNPL)si conferma il segmento più dinamico: le richieste crescono del+13,9%rispetto a febbraio e del+66,6% su base annua, mentre l’importo medio aumenta del +23,6% anno su anno, segnale di un utilizzo sempre più strutturato di questo strumento, che va oltre i micro-pagamenti e accompagna nuovi comportamenti di spesa.

Più in generale, l’accesso al credito tramite canale digitale continua a mostrare una crescita stabile (+3% su base mensile e +2% annua), a conferma di una progressiva normalizzazione del digitale come canale di riferimento per una platea sempre più ampia di consumatori.

Sul fronte di prestiti e mutui, il quadro appare articolato ma complessivamente positivo. I prestiti personaliregistrano una crescita solida (+14,1% su base annua e +7,9%rispetto a febbraio), con un andamento omogeneo su tutto il territorio nazionale. Iprestiti finalizzati, pur in calo su base annua, mostrano segnali di recupero nel breve periodo (+6,5% m/m), coerenti con una ripresa graduale dei consumi.

Imutui, infine, evidenziano una flessione del-12% rispetto a marzo 2025, dato fortemente influenzato dal confronto con un anno particolarmente vivace per il comparto per via del calo dei tassi di interesse. La crescita mensile del+5,4%suggerisce tuttavia una domanda ancora presente, seppur più selettiva, in un contesto di maggiore attenzione alle condizioni economiche e finanziarie.

Millennial (fascia 30-45 anni) e Generazione Z (18-29 anni) rappresentano le generazioni più attive su tutti i tipi di prodotto, sebbene la GenZ sia l’unica con richieste in crescita sia su base mensile che annuale.

“Il credito in Italia sta cambiando forma, e i dati di marzo lo mostrano con chiarezza. Gli italiani, e in particolare le generazioni più giovani, non stanno semplicemente adottando nuovi strumenti: stanno ridefinendo il loro rapporto con il credito, chiedendo flessibilità, immediatezza e un'esperienza sempre più integrata nella vita quotidiana” affermaArmando Capone, CEO Experian Italia. Per gli operatori del settore, questa trasformazione rappresenta un'opportunità reale, ma coglierla richiede la capacità di leggere segnali complessi in tempo reale e di adattare offerta e processi a un mercato che si sta evolvendo ad una velocità mai vista prima.”