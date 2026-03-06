Comunicato Stampa: Emilio Giovinazzo e Salvatore Bianca lanciano il Bestseller “Dalle Spine Alla Rinascita”

Milano, 06.03.2026 – Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra perduto, in cui l’energia, la fiducia e la motivazione vengono meno e in cui capita di sentirsi annichiliti dal peso della crisi, del fallimento e della delusione. La buona notizia, tuttavia, è che avviare un percorso di resilienza personale riscoprendo la forza dei propri sogni è possibile.