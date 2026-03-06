Giornale di Brescia
Abbonati
In diretta dalle aziende

Comunicato Stampa: Emilio Giovinazzo e Salvatore Bianca lanciano il Bestseller “Dalle Spine Alla Rinascita”

AA

Milano, 06.03.2026 – Ci sono momenti nella vita in cui tutto sembra perduto, in cui l’energia, la fiducia e la motivazione vengono meno e in cui capita di sentirsi annichiliti dal peso della crisi, del fallimento e della delusione. La buona notizia, tuttavia, è che avviare un percorso di resilienza personale riscoprendo la forza dei propri sogni è possibile.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario