Comunicato Stampa: Elena Beltramo lancia il Bestseller “Il Codice Del Miracolo”

Milano, 21.04.2026 – Ci sono momenti in cui ti svegli e realizzi di essere intrappolato in una vita che non ti appartiene. Relazioni che feriscono invece di nutrire. Paure che paralizzano proprio quando si vorrebbe spiccare il volo. Un corpo che si ammala per dire ciò che non si ha il coraggio di ascoltare. E sotto tutto questo, la paura più devastante: quella di non aver mai vissuto davvero, di arrivare alla fine senza aver mai iniziato.