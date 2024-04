Comunicato Stampa: Eduwork, nasce in Campania il polo formativo del Sud Italia orientato al lavoro

Garantire opportunità occupazionali da un lato e fornire alle aziende le risorse umane necessarie per essere competitive sul mercato del lavoro. Eduwork, il primo polo formativo del Sud Italia orientato al lavoro per saldatori e impiantisti industriali, nasce con questo obiettivo ed è il nuovo progetto di FMTS Group, network d’imprese che opera nel campo della formazione per il lavoro, per favorire l’incontro tra domanda e offerta.



Nell'ultimo periodo si assiste ad un forte mismatch, ovvero la mancata corrispondenza della domanda di lavoro da parte delle imprese e l'offerta dei lavoratori. Secondo un'analisi svolta da Hu Institute per Eduwork, nel 2023 c'è stata una crescente domanda di professionisti del settore tecnico industriale e un mismatch pari al 40; una richiesta che supera il 3,2% della media annua (rielaborazione dati ResearcHu su dati Excelsior Unioncamere). Questo gap di professionisti si è tradotto per le aziende italiane in una perdita di 49,3 miliardi di euro.



Il nuovo polo nasce in risposta alle mutevoli esigenze del mercato che verranno discusse e presentate durante l'evento d'inaugurazione che si terrà lunedì 29 aprile, alle ore 10.30, in via Leonardo Da Vinci 15 a Pontecagnano Faiano (Salerno).



Eduwork ha il patrocinio di Confindustria Salerno, Cisl Salerno, FIM Cisl Salerno, Cgil Regione Campania, Confindustria Abruzzo medio Adriatico delle province di Chieti Pescara e Teramo e della Provincia di Salerno. I partner tecnici sono Wuerth, Esab e Martec.



About FMTS Group

FMTS Group è un network di imprese leader nel campo della formazione professionale, servizi per il lavoro, mobilità transnazionale, consulenza progettuale e finanziaria e dello sviluppo digitale. Con quasi 400 dipendenti e il 70% di quote rosa, il gruppo pone molta attenzione alla creazione di un ambiente lavorativo attento alle esigenze di tutti.