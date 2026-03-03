Comunicato Stampa: Dreame dà il via alle offerte di primavera: super sconti dal 3 al 16 marzo

Giornale di Brescia
Dreame dà il via alle offerte di primavera: super sconti dal 3 al 16 marzo

Dreame dà il via alle offerte di primavera: super sconti dal 3 al 16 marzo

Milano, 3 marzo 2026 – Dreame, punto di riferimento nel mondo degli elettrodomestici smart per la pulizia domestica, inaugura le Spring Sales, l’occasione perfetta per rinnovare la routine di pulizia con soluzioni tecnologiche all’avanguardia. Dal 3 al 16 marzo 2026, esclusivamente sui canali ufficiali Dreame e su Amazon, sarà possibile approfittare di sconti speciali, fino a -500€, su una selezione di prodotti ad alte prestazioni, pensati per rendere le pulizie quotidiane più rapide, intuitive e senza sforzo.

