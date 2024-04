Comunicato Stampa: Domani a Belluno la Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo vittime mafie

Si celebrerà domani, venerdì 5 aprile nel palazzetto dello Spes arena a Belluno a partire dalle 11:00 la nona edizione della Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, promossa dalla Regione Veneto e realizzata da Avviso Pubblico in collaborazione con Libera Veneto, con il patrocinio del Comune di Belluno. L’evento rientra he rientra tra le iniziative previste legge regionale n. 48 del 28 dicembre 2012 che mira a sviluppare un’ampia serie di politiche d’intervento volte a contrastare il crimine organizzato e mafioso sul territorio regionale e a promuovere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Il progetto si rivolge sostanzialmente alle scuole secondarie di secondo grado ed è finalizzato a far conoscere il fenomeno mafioso, con un particolare focus sulla sua presenza in Veneto, le azioni attraverso le quali anche i cittadini possono contrastarlo: per l’anno scolastico 2023/24 hanno aderito al percorso didattico-formativo circa 700 studenti di 14 scuole secondarie di tutta la regione. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Belluno Oscar De Pellegrin e del presidente del Consiglio regionale del veneto, Roberto Ciambetti, prenderanno la parola Paolo Galeano, Coordinatore regionale di Avviso Pubblico e di Piermario Fop, Co-referente regionale di Libera Veneto. Verranno quindi presentati i lavori delle scuole partecipanti al progetto e conferiti i premi del Premio Legalità e Sicurezza, edizione 2024. Prenderà quindi la parola la attualmente Vicepresidente di Libera e referente nazionale dell'associazione per l'Area memoria Daniela Marcone, figlia di Francesco Marcone, direttore dell’Ufficio del registro di Foggia, ucciso il 31 marzo 1995 nell’atrio del palazzo in cui abitava, pochi giorni dopo aver inoltrato un esposto per denunciare una rete di criminali alla Procura della Repubblica. Come tradizione anche la cerimonia bellunese si concluderà con la lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie. Sarà possibile seguire l’intera cerimonia anche in diretta streaming dalla Piattaforma Zoom attraverso il seguente link

