Comunicato Stampa: Digital Lending: entro il 2029, i mutui digitali rappresenteranno il 20% del credito immobiliare

Entro il 2029 i mutui digitali in Italia rappresenteranno il 20% del credito immobiliare, raggiungendo un valore complessivo superiore ai 13 miliardi di euro. È quanto emerge dai nuovi dati dell’Osservatorio Digital Lending 2025, realizzato attraverso una collaborazione traMonitor Deloitte, Experian e CeTIF, nato con l’obiettivo di approfondire i trend chiave e le ultime innovazioni tecnologiche che stanno rivoluzionando il mercato del credito.

