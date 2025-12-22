Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Davide Mitscheunig: ViviBook trasforma l'AI in intrattenimento personale

Milano, 22 dicembre 2025 – Dopo aver supportato per anni l'espansione globale di numerosi imprenditori attraverso la sua RaisingStar, Davide Mitscheunig assume un nuovo ruolo chiave. Scelto dall’editoreGiacomo Brunoper la sua expertise strategica nell'internazionalizzazione, Mitscheunig è oggi co-fondatore e CEO di ViviBook , con la missione di guidare la startup direttamente inSilicon Valley.In un panorama digitale saturo, la sua strategia punta tutto sulla semplificazione radicale: in questa intervista spiega come l’Intelligenza Artificiale possa andare oltre la generazione di testo per risolvere la “paralisi da scelta”, trasformando i tempi morti in storie su misura, pronte da vivere senza attrito.

