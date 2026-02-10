Giornale di Brescia
Comunicato Stampa: Dati Experian: i giovani ridefiniscono il credito in Italia con un'esplosione del BNPL (+54%)

Il panorama del credito italiano sta attraversando una rapida trasformazione digitale, con i consumatori che adottano sempre più canali online e soluzioni di pagamento innovative. I dati di gennaio delRapporto sul Credito di Experian, global data tech company, rivelano un aumento del+53,7%su base annua delle richieste di Buy Now Pay Later (BNPL). Questa accelerazione digitale è accompagnata da un forte slancio dei prodotti di credito tradizionali, con le richieste diprestiti personali in aumento del+24% e quelle dimutui che registrano una crescita del+17,1%rispetto al mese precedente.
“L’accelerazione del credito digitale ci mostra un punto chiave: le nuove generazioni non stanno semplicemente adottando strumenti diversi, stanno ridefinendo il modo stesso di accedere al credito. Il boom del BNPL è solo l’inizio di una trasformazione più profonda, in cui flessibilità, immediatezza e una user experience fluida diventano elementi fondamentali. Allo stesso tempo, garantire processi sicuri per consumatori e istituti finanziari resta essenziale per mitigare i rischi di frode e di credito,” ha dichiaratoArmando Capone, Amministratore Delegato di Experian Italia. “In questo contesto, il contributo di Experian è mettere a disposizione competenze, dati e tecnologie capaci di sostenere un ecosistema del credito affidabile e sostenibile”.

