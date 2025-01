Comunicato Stampa: Daniele Canettoli lancia il Bestseller “Nero Amaro Salutare”

Sono tanti gli amanti del caffè, soprattutto in Italia. Peccato che per tanti quella singola tazzina possa diventare anche una vera e propria fonte di malessere, causando disturbi del sonno e irritabilità che vanno a impattare anche sulla qualità della propria vita. La buona notizia è che una soluzione per non rinunciare al caffè esiste davvero.