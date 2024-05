Comunicato Stampa: Damiano Marganella lancia il Bestseller “La Pizza Di Damiano”

Gestire una pizzeria in maniera profittevole non è semplice. Tuttavia, come dimostra la storia delle celebri pizzerie “La Boccaccia” di Roma, vere e proprie icone di pizza romana al taglio già a partire dagli anni 2000, se da un lato la qualità dei prodotti usati e l’artigianalità nella preparazione ricoprono un ruolo importante in questo contesto, allo stesso modo il successo imprenditoriale è frutto di altri ingredienti fondamentali.