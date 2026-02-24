Comunicato Stampa: “Dalla comunità energetica alla comunità industriale” Incontro sul futuro delle aree produttive del



Un confronto concreto sul futuro delle aree produttive del Lazio, chiamate oggi ad affrontare insieme le sfide della transizione energetica, dell’aumento dei costi e della sostenibilità ambientale. Con questo obiettivo si è svolto oggi il convegno “Dalla comunità energetica alla comunità industriale – Energia, acqua e servizi condivisi per le aree produttive”, promosso dal Consorzio Industriale del Lazio insieme a Roma & Pontos.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di approfondimento strategico sul percorso evolutivo che sta interessando le aree industriali regionali: dal modello della comunità energetica, ormai strumento normato e operativo, a un nuovo paradigma di comunità industriale, fondato sulla condivisione non solo dell’energia, ma anche di infrastrutture, servizi e soluzioni ai problemi comuni delle imprese.

«Il concetto di comunità industriale nasce da un’esperienza concreta: quella delle comunità energetiche, che ci hanno insegnato una lezione molto semplice ma decisiva - ha affermato il Commissario del Consorzio industriale del Lazio, prof. Raffaele Trequattrini - Su alcune risorse fondamentali – energia, acqua, servizi ambientali – l’azione individuale è spesso inefficiente e fragile, mentre la gestione condivisa può generare economie di scala, maggiore stabilità e più competitività. Non si tratta di una formula teorica, ma di una risposta a un problema reale che le imprese ci segnalano quotidianamente: il costo dell’energia e dei servizi incide direttamente sui margini, sugli investimenti e sulla capacità di stare sul mercato. Per questo il Consorzio ha scelto di non limitarsi a un ruolo amministrativo, ma di ridefinire la propria missione, ampliando i servizi e promuovendo progetti concreti. La Comunità Energetica di Cisterna di Latina, la partecipazione al progetto Helios per la centrale a idrogeno di Patrica, la collaborazione per la produzione idroelettrica nell’area di Passo Corese, la ricognizione delle aree destinate a impianti fotovoltaici – con il bando già pubblicato a Cassino – non sono iniziative isolate, ma tasselli di una strategia».

Il Presidente di Roma & Pontos, Marco Delle Cese, ha evidenziato il ruolo operativo della società nel trasformare questa visione in interventi concreti: «Il passaggio dalla comunità energetica alla comunità industriale richiede una progettazione integrata e una gestione tecnicamente solida. Roma & Pontos lavora per rendere attuabili e sostenibili i progetti, traducendo una visione strategica in soluzioni operative che possano essere misurate in termini di efficienza e benefici economici per le imprese. La condivisione delle risorse è una scelta di sistema che necessita di competenze, strumenti adeguati e una governance chiara. Quella che abbiamo presentato oggi è il primo esempio di comunità energetica costituita all'interno di un'area industriale della regione Lazio».