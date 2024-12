Comunicato Stampa: ‘Dai racconti della Signora del Natale, Isabel, la renna con il fiocco rosso'

(Arv) Venezia 19 dic. 2024 - La Capogruppo di Forza Italia, Elisa Venturini, ha presentato oggi, a palazzo Ferro Fini, il libro di Federica Tozzi ‘Dai racconti della Signora del Natale, Isabel, la renna con il fiocco rosso. La magia del Natale a Casalserugo’, disponibile sulla piattaforma Amazon. “Valorizzare le relazioni umane, riscoprirne l’importanza e il calore: questo è il messaggio che la Signora del Natale, con i suoi racconti, invia da Casalserugo a tutto il Veneto e oltre”. Con queste parole, la consigliera regionale ha introdotto la pubblicazione, che vede come protagonista “la renna Isabel, la quale trasmette ai bambini ideali e valori che sono indispensabili per riuscire ad apprezzare l’essenza della vita: i rapporti interpersonali, basati su rispetto, affetto e autenticità, che il periodo natalizio invita a riscoprire. La voglia di stare assieme, di essere famiglia, di vivere il calore domestico fanno parte delle tradizioni, della cultura e della storia del Veneto, trasmettono un senso identitario e invitano le persone a relazionarsi tra loro”. “Se il sentimento religioso richiama a Gesù Bambino, pur tuttavia nella cultura generale trova spazio anche una dimensione più ludica, con Babbo Natale protagonista. Ma credo che sia importante dare vita anche a una figura femminile: la Signora del Natale, che non fa regali, intesi nel senso materiale del termine, ma che dona valori, fantasia e creatività, in un periodo, come quello che stiamo vivendo, in cui abbiamo tanto bisogno di parole e significati profondi. E Federica Tozzi, dopo la parte narrativa, racconta il Veneto, le sue bellezze, la sua storia, le sue tradizioni”, ha concluso Elisa Venturini. Federica Tozzi, romana di nascita e veneta di adozione, con il suo libro ha voluto trasmettere “messaggi positivi, in sintonia con il periodo natalizio, ma sempre attuali: il piacere di stare assieme, di riprendere rapporti che magari si erano interrotti, riscoprire il nostro lato umano. Il libro è dedicato ai bambini di Casalserugo, paese in provincia di Padova che mi ha adottato, ma in generale a tutti i bimbi, e anche ai più grandi, che nel cuore conservano ancora lo spirito dell’infanzia. Per due mesi, mi trasformo nella ‘Signora del Natale’: indosso un abito verde, con ornamenti dorati, e visito le scuole, rapportandomi con i bambini; facciamo attività insieme e parliamo del nostro Veneto; ci scambiamo della corrispondenza (i bimbi possono scrivere a ‘La Casa rossa della Signora del Natale’), un modo, questo, in accordo con gli insegnanti, per implementare le abilità di scrittura dei più piccoli. Lascio spazio alla creatività dei bambini, che possono disegnare e scrivere in spazi appositamente lasciati in bianco”. “‘Isabel, la renna con il fiocco rosso’ – ha spiegato l’autrice – è un richiamo alla lotta contro la violenza di genere, fisica e psicologica: vorrei che davanti a ogni casa fosse affisso un fiocco rosso, simbolo dell’impegno collettivo per contrastare la violenza contro le donne”. “Nel libro – ha continuato Federica Tozzi – parlo ai bambini delle Dolomiti, di Venezia con il suo Carnevale, di Verona con Giulietta e Romeo, del Lago di Garda, di Padova e dell’università, ma anche del dialetto, che deve essere assolutamente preservato in quanto rappresenta la radice di un popolo. Senza dimenticare i cibi tradizionali: nel volume c’è spazio per un semplice ricettario”. “La Signora del Natale riesce a tirare fuori tutta la potenza di una donna che sa fare tante cose, che usa la magia restando tuttavia profondamente umana, materna, in grado di sprigionare calore, sempre pronta ad aiutare gli altri – ha concluso l’autrice – Assieme alla renna Isabel, riporta la magia del Natale a Casalserugo, grazie alla voglia di stare assieme e di relazioni umane. Parte del ricavato dalla vendita del libro andrà alla scuola Elementare di Casalserugo- Ronchi”.