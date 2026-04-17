Comunicato Stampa: DA TORINO A PALERMO CON UN'AUTO STORICA A BIO-BENZINA: PARTITA LA SFIDA DELL'ASI

Una Lancia Flaminia GT Touring del 1967 è la protagonista del road-tour Torino-Palermo con il quale l’Automotoclub Storico Italiano inaugura il test-drive di lunga durata (10.000 km in totale) che l’iconica granturismo affronterà alimentata esclusivamente a bio-benzina di seconda generazione.

La partenza da Villa Rey a Torino, sede nazionale dell’ASI, è avvenuta giovedì 16 aprile con il Presidente ASI Alberto Scuro e il Consiglio Federale al completo, con l’Assessore all’Ambiente della Regionale Piemonte Matteo Marnati e con il Consigliere Comunale Valentino Magazzù.