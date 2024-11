Comunicato Stampa: Da In Cibum Extra l’appello in difesa dei territori, dell’identità e della micro-stagionalità

Otto ore di formazione tra corsi, degustazioni, workshop, sessioni esperienziali e dibattiti. La quarta edizione di In Cibum Extra (12 novembre 2024) ha portato in aula 150 tra ristoratori, panificatori, pizzaioli e pasticceri di tutta Italia; 70, invece, tra relatori e partner. L’evento, organizzato daIn Cibum, la scuola di Alta Formazione Gastronomica che ha sede in Campania (via Leonardo Da Vinci 17/A – Pontecagnano), ha rappresentato l’occasione per riflettere sull’attuale momento storico, lanciando il tema “Save the food” e chiedendo ai partecipanti un contributo in termini di proposte.