Vicepresidente Micalizzi riceve a palazzo Ferro Fini una delegazione istituzionale del Ministero della Repubblica Popolare della Mongolia. “Rafforziamo le relazioni tra Mongolia e Veneto, in particolare sotto l’aspetto turistico e culturale”
Comunicato Stampa: CRV - Vicepresidente Micalizzi riceve al Ferro Fini una delegazione istituzionale dalla Mongolia
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