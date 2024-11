Comunicato Stampa: CRV - Via libera per l’aula alla variazione di bilancio 2024-26, al DEFR e alla NADREF 2025-27

(Arv) Venezia 20 nov. 2024 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Partito Democratico), alla quale hanno partecipato gli assessori Francesco Calzavara e Cristiano Corazzari, ha dato oggi a maggioranza il via libera per l’aula alla proposta di legge n. 305, di iniziativa della Giunta, relativa alla variazione al bilancio regionale di previsione 2024-26, già illustrata nel corso delle precedenti sedute e munita dei pareri delle altre Commissioni consiliari; relatore per l’aula, la consigliera Silvia Cestaro (Lega-LV), correlatore, la capogruppo Vanessa Camani (Pd). La Commissione ha licenziato a maggioranza anche le proposte di deliberazione amministrativa di iniziativa della Giunta n. 78, di adozione del Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-27, e n. 87 di adozione della relativa Nota di Aggiornamento; relatore per l’assemblea dei due provvedimenti, il presidente Sandonà, correlatore, la vicepresidente Luisetto. Approvato a maggioranza, senza voti contrari, il parere alla Giunta regionale n. 456 che approva le iniziative per la realizzazione di attività formative rivolte al personale della Polizia Locale del Veneto: in sintesi, il provvedimento stanzia oltre 90mila euro per la realizzazione di percorsi formativi, anche di alta specializzazione, a favore degli operatori di polizia locale. Via libera a maggioranza, senza voti contrari, anche al progetto di legge n. 265, “Interventi a sostegno dei gemellaggi”, a prima firma della consigliera e relatore d’aula Milena Cecchetto (Lega-LV) - correlatore, la vicepresidente Luisetto (Pd) - ossia l’attività che consente di sottoscrivere a livello internazionale un’unione tra due o più comunità (comuni, aggregazioni di comuni, province, città metropolitane) per collaborare nei settori politico, economico, sociale, educativo e culturale; a tale scopo sono previste, tra l’altro, la concessione di contributi a enti territoriali veneti a sostegno di proposte progettuali che favoriscono la nascita di nuovi gemellaggi, l’istituzione di un elenco dei gemellaggi da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione, e una clausola valutativa - ovvero, la trasmissione alla commissione consiliare competente di una relazione periodica sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. Approvate a maggioranza, senza voti contrari, infine, anche le proposte di candidatura per la nomina di un componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia.