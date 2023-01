Comunicato Stampa: CRV - Via libera a Risoluzione in materia di autonomia differenziata

CRV - Via libera alla Risoluzione in materia di autonomia differenziata, primo firmatario il Vicepresidente del Consiglio regionale Nicola Finco (Arv) Venezia 24 gen. 2023 - Il Consiglio regionale del Veneto, nel corso della seduta odierna, ha concluso l’esame, già iniziato in Aula la scorsa settimana, della Risoluzione n. 73 in materia di autonomia differenziata, primo firmatario il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa Nicola Finco (Lega-LV), presentata il 16 settembre scorso e parzialmente modificata rispetto al testo originario - alla luce della presentazione della cd. ‘bozza Calderoli’ - aspetto a proposito del quale l’opposizione, e in particolare il Capogruppo del Partito Democratico Giacomo Possamai, aveva sollevato perplessità di ordine regolamentare, relative all’ammissibilità delle modifiche stesse, e di merito circa il percorso referendario, istituzionale, il numero di materie e i contenuti dell’autonomia differenziata, elementi rimarcati anche dalla Vicecapogruppo del Pd Vanessa Camani e dai colleghi Consiglieri Andrea Zanoni e Anna Maria Bigon, dal Portavoce dell’opposizione Arturo Lorenzoni (Gruppo misto), dalla Capogruppo di Europa Verde Cristina Guarda e dalla Capogruppo de il Veneto che Vogliamo Elena Ostanel, mentre a sostegno della Risoluzione e del percorso autonomistico si sono espressi i Capogruppo di Fratelli d’Italia Enoch Soranzo, di Forza Italia Elisa Venturini, e dell’Intergruppo Lega-LV Alberto Villanova, preceduto dal collega Giuseppe Pan.

La Risoluzione è stata approvata con 37 voti favorevoli e 10 astensioni. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it