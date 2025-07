Terza Commissione: via libera al PAGR n. 532 Bando per la presentazione delle domande di contributo per il settore apicoltura per l'annualità FEAGA 2026 (sottoprogramma regionale per l'apicoltura 2023/2027), e al Pdl n. 320 “Istituzione dell’Osservatorio Olivicolo Veneto”