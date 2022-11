Comunicato Stampa: CRV - Terza Commissione: presentazione del Consorzio di Bonifica di II° LEB

(Arv) Venezia 30 nov. 2022 - La seduta fuori sede della Terza Commissione consiliare presieduta dal Presidente Marco Andreoli , vede la giornata dei lavori attraverso le molte audizioni nel territorio di Cologna Veneta. Ospiti del Sindaco Manuel Scalzotto, che ha introdotto i saluti offrendo uno spaccato di storia di Cologna Veneta, comune conosciuto in Italia e all’estero per il mandorlato. Sono intervenuti all’incontro: Presidente dott. Moreno Cavazza e Direttore dott. Paolo Ambroso del Consorzio LEB; Coordinatore ing. Alvise Fiume; Prof. Paolo Tarolli; Prof. Claudio Zaccone; Dott.ssa Giulia Sofia; interventi della Regione del Veneto e la strategia nei prossimi anni Dott. Franco Dott. Michele Zanato (Presidente) - Consorzio di Bonifica Adige Euganeo Silvio Parise (Presidente) - Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta Paolo Ferraresso (Presidente) - Consorzio di Bonifica Bacchiglione Francesco Cazzaro (Presidente) - A.N.B.I Veneto, Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque IrrigueContarin, Direttore Adg FEASR Bonifica e Irrigazione; dott. Matteo Dani.

In sintesi, il ruolo della bonifica in Italia ha origini antiche. Attualmente esistono in Italia 165 Consorzi di Bonifica, cui è affidata la gestione di imponenti opere irrigue e di difesa idraulica.la maggior parte di questi Consorzi è di I grado, ossia Consorzi operanti direttamente sul territorio per la realizzazione delle opere di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di gestione del patrimonio idrico e di tutela degli interessi ambientali connessi. Esistono inoltre Consorzi di II grado, di cui uno soltanto nel Veneto, il Consorzio Lessinio Euganeo Berico (LEB), costituito con D.P.R. in data 9 dicembre 1958. I Consorzi di II grado nascono dall’esigenza di riunire più Consorzi di I grado allo scopo di favorire la valorizzazione e la razionale utilizzazione delle risorse idriche per il perseguimento dello sviluppo economico e sociale, provvedendo agli studi ed alla ricerca di acqua destinata all’irrigazione. Attualmente la composizione del Consorzio risulta così strutturata: consorzio di Bonifica Adige Euganeo, consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Le provincie ricadenti nel comprensorio, sono Verona, Vicenza, Padova e Venezia, i comuni ricadenti sono 102, la superficie di distretti irrigui, 172.413, con una superficie agricola utilizzata di 137.412, con una superficie irrigata di 82.675, canale adduttore: tratto Dige Guà, km 16.250, tratto Guà Bacchiglione, km 27,713, tratto area termale, km 4.100. I principali temi trattati nel corso delle audizioni sono stati: l’impatto climatico nel mondo e nello specifico NordEst con una proiezione al 2050, che non si prospetta positiva. Non bisogna dimenticare che il 95% del cibo che arriva nelle nostre tavole derivano dall’agricoltura e purtroppo la siccità che ha colpito in particolare il 2022 ha creato non pochi anni all’agricoltura. La mancanza di acqua, rende necessario avere superfici agricole maggiormente resilienti. Nel 2050, il numero totale di abitanti nella terra raggiungerà i 10 miliardi, e gestire l’acqua rappresenterà la sfida del futuro. A tal proposito, si ricorda che il 5 dicembre p.v. è la giornata mondiale del suolo. A tutto questo si aggiunge anche il costo energia. Nel pomeriggio, ha seguito il sopraluogo ai cantieri dove procedono a pieno ritmo gli interventi di rifacimento nel Canale LEB, nel tratto compreso tra i Comuni di Veronella e Cologna Veneta, opera finanziata nell’ambito dei fondi del PNRR relativa alla Misura “Investimenti in infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico ”.

