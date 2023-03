Comunicato Stampa: CRV - Sesta commissione ascolta associazioni ambientaliste su stanze panoramiche

(Arv) Venezia 29 mar. 2023 - La commissione Cultura e Turismo, presieduta da Francesca Scatto (Lega-Lv) ha inteso acquisire il parere degli ambientalisti del Club Alpino Italiano, di Italia Nostra, Wwf Veneto e Mountain Wilderness Italia e delle categorie economiche degli albergatori e degli esercenti turistici (Confturismo, Assoturismo, Federturismo e Unioncamere) prima di pronunciarsi sul disegno di legge della Giunta che consentirebbe ai Comuni di autorizzare la realizzazione di stanze panoramiche in quota, anche sopra i 1600 metri, in deroga al limite posto dalla legge urbanistica. I rappresentanti delle categorie economiche hanno fatto pervenire in questi giorni le proprie osservazioni ai consiglieri in forma scritta, mentre il Cai e le associazioni ambientaliste hanno illustrato nella seduta odierna, in presenza, il proprio punto di vista.

Per il presidente regionale del Cai Renato Frigo, affiancato da Alessandra Barbieri e da Guerrino Malagola, - la realizzazione potenziale di 170 stanze panoramiche in alta quota rappresenterebbe un eccesso di urbanizzazione e un rischio di colonizzazione con grave impatto ambientale su un habitat fragile e delicato come il territorio montano. Il Cai, associazione che gestisce in quota 35 rifugi e 42 bivacchi, ha espresso anche riserve sull’utilità per la pubblica amministrazione di tale deroga alla legge urbanistica e alla normativa paesaggistica. Il presidente regionale Italia Nostra Adriano Marchini ha richiamato l’attenzione sul rispetto della montagna e sulla necessità di ridurre al minimo l’impronta ecologica su un bene universale e indisponibile. Anche Giancarlo Gazzola, vicepresidente di Mountain Wilderness Italia, ha sottolineato la criticità e la fragilità dell’ambiente montano bollando come una ‘follia’ la proposta di costruire questa tipologia di strutture ricettive ad uso esclusivo di una clientela ristretta e facoltosa. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it