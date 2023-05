Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione – Ok a Piano vendita alloggi erp del Comune di Arzergrande

(Arv) Venezia 25 mag. 2023 - La Seconda commissione consiliare permanente, presieduta da Silvia Rizzotto (Lega/LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), ha espresso all’unanimità parere favorevole alla PAGR n. 276/2023 “Piano vendita di alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Arzergrande (PD)”, ai sensi dell'articolo 48 della Legge regionale n. 39/2017 ‘Norme in materia di edilizia residenziale pubblica’, che disciplina l’alienazione del patrimonio erp dei Comuni e delle ATER. In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera j, della norma, la Giunta regionale autorizza l’alienazione degli alloggi e delle relative pertinenze e definisce i criteri per il reinvestimento dei proventi nell’acquisizione e costruzione di nuovi alloggi erp, ovvero nel recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.

Nel caso di specie, il Comune di Arzergrande ha approvato una proposta di Piano di vendita per alienare, su un totale di 16 alloggi, 15 immobili, dei quali 12 occupati e 3 sfitti. È stato stimato che dalla vendita degli alloggi potranno essere introitati 473.828,80 euro: i proventi saranno utilizzati per l’acquisizione di mini alloggi o alloggi di dimensioni e caratteristiche più aderenti all’attuale composizione media delle famiglie. La commissione ha quindi proceduto all’esame e alla votazione, a maggioranza, senza voti contrari, delle prese d’atto sulle relazioni delle attività svolte dalle sette ATER del Veneto nell’esercizio 2022, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, lettera g), della L.R. n. 39/2017, in base al quale il Consiglio di Amministrazione di ciascuna ATER ha l’onere di inviare entro il mese di febbraio di ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionali una dettagliata relazione sulle attività aziendali svolte. Oggi in commissione erano presenti l’Assessore regionale competente in materia, Cristiano Corazzari, nonché presidenti e direttori delle ATER. In continuità con lo scorso anno, la commissione, oltre alle relazioni sull’attività svolta, ha chiesto alle ATER, attraverso la somministrazione di un apposito questionario, alcuni dati ulteriori per poter disporre di un quadro ancora più esaustivo in merito alle azioni portate avanti dalle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale. Anche l’anno prossimo verrà adottato lo stesso metodo, affinando sempre più il questionario indirizzato alle ATER. Ricordiamo che le ATER sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell’edilizia residenziale pubblica, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno sede nel Comune capoluogo di ogni provincia e nella Città Metropolitana di Venezia e operano nel territorio della stessa. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

