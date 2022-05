Comunicato Stampa: CRV - Quinta e Terza Commissione: presentata l’Azienda CSQA

(Arv) Venezia 11 mag. 2022 - La Quinta Commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto assieme alla TerzaCommissione permanente si sono riunite oggi, a Thiene presso l’Azienda CSQA, sita in via S. Gaetano n. 74. A presenziare le sedute il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, assieme al Presidente della Quinta e Terza Commissione.

Il Presidente del Consiglio regionale del Veneto ha ringraziato tutti i presenti dai consiglieri regionali agli organi direttivi dell’Azienda CSQA presieduta da Carlo Perini, Direttore generale Pietro Bonato, “E’ importante osservare – precisa il Presidente del Consiglio regionale del Veneto – che l’Azienda CSQA è un organismo di certificazione controllato da Veneto Agricoltura e pertanto di proprietà della Regione del Veneto al 90%, con 12 sedi in Italia e 3 sedi estere. Parliamo di una realtà a controllo pubblico che mostra importanti risultati che si possono ottenere con le persone giuste, in un asset pubblico. Una realtà che certifica il 70% del food,non è un caso, che CSQA è il principale organismo di certificazione in Italia nel settore agricoloalimentare con oltre 65 prodotti DOP, IGP, STGcontrollati e decine di migliaia di aziende certificate in ambito volontario. Altre importanti aree dove CSQA è presente: Information Tecnology, Sanità e Salute e Servizi alla Persona”. Un breve excursus: CSQA nasce nel 1990, in seno all’allora Istituto Lattiero-Caseario e delle Biotecnologie di Thiene (fondato nel 1926), come primo e pioneristico servizio di certificazione nell’agroalimentare in Italia. Una storia italiana dal respiro internazionale radicata nell’intero territorio nazionale. Il Presidente della Terza Commissione ha espresso soddisfazione per l’importante ruolo svolto da CSQA “Ritengo che l’Azienda sia stata e lo è tutt’ora, pioniera di un percorso, di una filosofia aziendale che ci rende ancora una volta orgogliosi di essere veneti ed orgogliosi di vivere in Veneto. Tra l’altro la curva ascende del fatturato rappresenta un indice da non sottovalutare e la lunga carrellata di clienti che sono stati certificati da CSQA evidenziano il fatto che CSQA è leader in Italia grazie alla grande competenza settoriale”. La Presidente della Quinta Commissione, ha ringraziato “per l’ospitalità e per l’opportunità di conoscere maggiormente da vicino una realtà così importante com’è l’Azienda CSQA, a Thiene nel suo quartiere generale. Mi preme sottolineare, che questa Azienda ha una missione importante, una mission che porta con sé numeri importanti e dati che meritano di essere approfonditi, soprattutto se confrontiamo l ‘iter normativo amministrativo. Non va dimenticato che l’area Sanità e Sociale sono realtà complesse e la Regione del Veneto è sempre presente in prima linea”. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

