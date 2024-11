Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione: parere positivo su Defr e Nota di aggiornamento

Quinta commissione - Parere positivo su Defr e Nota di aggiornamento; ok unanime all’Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne



(Arv) Venezia 7 nov. 2024 - La Quinta commissione permanente del Consiglio Veneto presieduta da Sonia Brescacin (Lega-LV), vicepresidente Anna Maria Bigon (Partito Democratico), ha espresso oggi alla Commissione bilancio dell’assemblea legislativa regionale, a maggioranza, il parere, per quanto di propria competenza, sulle proposte di deliberazione amministrativa di iniziativa della Giunta n. 78 di adozione del DEFR, il Documento di Economia e Finanza Regionale 2025-27, e n. 87, ovvero la Nota di aggiornamento del DEFR.

Via libera unanime per l’aula, inoltre, al progetto di legge n. 243, a prima firma della capogruppo dem Vanessa Camani, relativo all’Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne, già illustrato nel corso delle precedenti sedute; la proposta potrà così essere inserita all’ordine del giorno dei lavori d’aula, relatore, la consigliera del Pd Chiara Luisetto.

Di seguito, la Commissione ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, anche i pareri alla Giunta regionale n. 445 sull’aggiornamento delle tariffe applicate nelle Unità di Offerta residenziali extraospedaliere - area salute mentale, e alla presa d’atto del fabbisogno aziendale di posti letto di residenzialità extraospedaliera, n. 446 di aggiornamento della programmazione del Fondo regionale della non autosufficienza (FRNA) per l'area della disabilità, n. 447 di aggiornamento delle rette applicate nelle Unità di Offerta del Sistema delle Dipendenze della Regione e n. 449 sull’aggiornamento rette delle Comunità Educative Riabilitative e delle Comunità Educative Diurne che ospitano anche minori/adolescenti con problemi psicopatologici.