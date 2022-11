Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione - Via libera al bilancio regionale consolidato 2021

(Arv) Venezia 9 nov. 2022 - La Prima commissione permanente del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Luciano Sandonà (Lega-LV), Vicepresidente Vanessa Camani (Partito Democratico), nel corso della seduta odierna, ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, la Proposta di deliberazione amministrativa n. 53, di iniziativa della Giunta regionale, relativa all’approvazione del bilancio consolidato 2021. Il provvedimento, già illustrato nel corso delle precedenti sedute ed esaminato nel dettaglio anche dalle altre Commissioni consiliari, potrà essere inserito nell’ordine del giorno dei lavori d’Aula: relatore, il Presidente Sandonà; correlatore, la Vicepresidente Camani. Il consolidato, in estrema sintesi, rappresenta un adempimento contabile previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e contiene i risultati economici della gestione complessiva del Gruppo Regione del Veneto che comprende 8 società partecipate e 21 enti regionali.

Di seguito, la Commissione ha approvato a maggioranza, senza voti contrari, il bilancio societario n. 15 relativo al bilancio di esercizio e alle attività svolte nel 2021 da Veneto Strade, la società di capitali a prevalente partecipazione pubblica (la Regione del Veneto detiene dal 2018 oltre il 76% del capitale sociale; il resto è suddiviso tra altri soggetti pubblici) che ha a oggetto la progettazione, l’esecuzione, la manutenzione, la gestione e la vigilanza di reti stradali e autostradali, e di opere pubbliche di interesse regionale. Tra i dati illustrati dal direttore generale Silvano Vernizzi, quelli relativi all’utile, di circa 110mila euro (il valore della produzione ammonta a 94,9 milioni di euro, il costo della produzione a 94,2 milioni di euro, oltre agli oneri finanziari e alle imposte; al 31 dicembre 2020 l’utile ammontava a 139.374 euro); in via generale, l’82% dei costi complessivi vengono destinati alle manutenzioni, il 14% al personale, il 4% al funzionamento dell’ente. Nel corso della seduta, la Commissione ha dato a maggioranza, senza voti contrari, il via libera anche al Progetto di legge n. 120, di iniziativa della Giunta, per quanto di propria competenza, volto alla modifica della L. reg. n. 7/2008, ‘Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero’, attualmente incardinato nella commissione Terza, nonché alle proposte di candidatura in ordine alla designazione di un componente aggiuntivo della sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

