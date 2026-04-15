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Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: "Solidarietà a Giorgia Meloni. Difendere la dignità dell’Italia è un dovere"

VENEZIA 15-12-2025. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. UFFICIO STAMPA.PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE CON L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA.
VENEZIA 15-12-2025. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. UFFICIO STAMPA.PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE CON L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA.
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Rapporti con gli Stati Uniti, Presidente Zaia: “Solidarietà a Giorgia Meloni. Difendere la dignità dell’Italia è un dovere. Ora ‘rise up’ Europa, UE batti un colpo"

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