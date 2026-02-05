Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia: “Il Giornale di Vicenza compie 80 anni: auguri a una voce forte e libera"
VENEZIA 15-12-2025. CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. UFFICIO STAMPA.PRIMA SEDUTA DEL NUOVO CONSIGLIO REGIONALE CON L’ELEZIONE DEL PRESIDENTE LUCA ZAIA.
AA
Presidente Zaia: “Il Giornale di Vicenza compie oggi ottant’anni: il mio augurio a una voce forte e libera, riferimento di tutto il territorio berico”
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato