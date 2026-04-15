Comunicato Stampa: CRV - Presentazione Quaderno di sintesi della ricerca ‘Adolescenti e sentimenti democratici’
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Presentazione Quaderno di sintesi della ricerca ‘Adolescenti e sentimenti democratici’. Luisetto (Pd): “Un lavoro che offre uno spaccato chiaro e significativo del pensiero degli adolescenti del territorio: al centro, i valori della democrazia e il livello della partecipazione attiva”
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