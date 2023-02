Comunicato Stampa: CRV - Presentato il progetto di cooperazione internazionale della Regione Veneto

Arv) Venezia 2 feb. 2023 - Presentato quest’oggi a palazzo Ferro Fini, sede del Consiglio regionale del Veneto, il progetto “Mielicultura in Angola” proposto Direzione per la Cooperazione Internazionale della Regione Veneto in collaborazione con l’associazione regionale degli Apicultori Veneti in collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) e Ufficio Italia dell’Onu per la Promozione Tecnologica e degli Investimenti (ITPO Italy). “L’impegno nella cooperazione internazionale da parte del Veneto non è molto conosciuto dai cittadini anche se porta frutti e risultati importanti soprattutto in Africa – ha spiegato il presidente dell’assemblea legislativa veneta Roberto Ciambetti – Oggi presentiamo un caso interessante di cooperazione effettiva, concreta, che, cogliendo perfettamente lo spirito dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, nasce attorno all’apicultura con un progetto di economia circolare rispettoso per dell’ambiente e delle tradizioni locali”. Alle parole di Ciambetti ha fatto eco Annalisa Bisson, responsabile delle Relazioni e Cooperazione Internazionale della Regione Veneto: “In Africa, e non solo, bisogna trasferire competenze e attraverso percorsi virtuosi creare o porre le premesse reali per lo sviluppo di una economia solida: in questi ultimi tre anni, abbiamo seguito 39 progetti investendo circa un milione e mezzo di Euro che hanno determinato investimenti per 5 milioni di Euro. Un ottimo risultato che speriamo possa essere replicato con quest’ultima iniziativa in Angola”. Gerardo Meridio, presidente dell’Associazione regionale degli Apicoltori del Veneto, è sceso nel dettaglio dell’iniziativa: “E’ un progetto che si sviluppa in più momenti perché noi dobbiamo istruire dei formatori che a loro volta nel territorio formeranno altri operatori e apicultori per valorizzare e aumentare la produttività locale che, nel settore dell’apicultura e nell’indotto ad essa collegato, offre ampi margini di miglioramento. Partiremo a marzo con la prima fase con una missione direttamente in Angola, nella provincia di Cuando Cubango e in questa prima fase cercheremo di razionalizzare e ottimizzare, per quanto possibile, i metodi di lavoro e di produzione, avviando nel contempo anche il mercato legato alla cera delle api, prodotto molto ricercato e che in Africa è, potenzialmente, di alta qualità”. Per Luigi Zanin, della Direzione per la Cooperazione Internazionale della Regione Veneto, ha spiegato poi il ruolo della Regione del veneto nella collaborazione con le Nazioni Unite mentre Matteo Campana, Presidente della Direcção da Kulikwassa do Cuando Cubango, ha portato i saluti del cardinale Eugenio Dal Corso, Vescovo emerito di Saurimo e Benguela, “il primo motore di questa iniziativa che prese le mosse nel novembre del 2021 e che oggi risponde al desiderio dello stesso cardinale Dal Corso di coinvolgere il Veneto per fare del bene con la sua intraprendenza in questa terra dove non manca di certo la volontà di avviare nuove iniziative ma servono appunto competenze, idee e capacità”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it