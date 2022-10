Comunicato Stampa: CRV - Ottobre in rosa: Consiglio veneto insieme alla Lega per la lotta ai tumori

(Arv) Venezia 18 ott. 2022 – Nastrino rosa all’occhiello, la facciata di palazzo Ferro-Fini illuminata di rosa e un banner rosa nel sito istituzionale: anche il Consiglio regionale del Veneto aderisce all’‘Ottobre in rosa’, la campagna di prevenzione promossa dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori che sensibilizza opinione pubblica e istituzioni alle prevenzione del tumore al seno e invita tutte le donne a sottoporsi a controlli periodici. “Ogni anno circa 55 mila donne si ammalano di carcinoma alla mammella – ha ricordato il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti – ma prevenzione e ricerca medica hanno fatto passi da gigante. Grazie alla ricerca, a diagnosi sempre più precoci, e all’impegno quotidiano e capillare dei nostri sanitari e della Lega Italiana per la lotta contro i Tumori che promuove la cultura della prevenzione come metodo di vita, oggi il 90 per cento delle donne colpite da questa patologia ha la possibilità di guarire”. Davanti a consiglieri regionali e ai rappresentanti Lilt delle sette province del Veneto la presidente della commissione Urbanistica e Ambiente Silvia Rizzotto ha ringraziato pubblicamente l’impegno dei volontari e dei sostenitori della Lilt, che da cent’anni promuove la cultura della prevenzione e sostiene, con dedizione e grande generosità, il lavoro di ricercatori e sanitari nella cura del benessere delle donne. Un grazie ribadito dall’assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin che ha ricordato il prezioso supporto dell’associazionismo al servizio sanitario regionale e l’impegno della Regione Veneto nel sostenere i piani regionali di prevenzione e il programma di screening universale rivolto a tutte le donne tra i 49 e i 74 anni. “Attualmente è in corso la sperimentazione, tramite lo Iov, che anticipa a 45 anni l’età dello screening mammografico nei territori dell’Ulss 6 Euganea e 5 Polesana, con l’obiettivo di estendere entro il 2025 i controlli mammografici e senologici periodici a tutte le donne del Veneto a partire dai 45 anni di età”. “In Veneto i tassi di adesione allo screening mammografico sono molto elevati - ha confermato il presidente della Lilt di Treviso Alessandro Gava , una vita da primario di radiologia in prima linea contro i tumori. “L’ uniformità territoriale del programma di screening senologico promosso dal Servizio Sanitario nazionale e regionale, l’ abbassamento dell’età dello screening e la buona organizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici per le donne già colpite dal cancro al seno con l’istituzione di Breast Unit assicurano in Veneto i migliori specialisti e le migliori cure per una qualificata continuità sanitaria ed assistenziale che garantisca alle donne le migliori chances di guarigione”.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it