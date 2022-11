Comunicato Stampa: CRV - Manovra '23: sentite conferenze sindaci, case di riposo, associazioni disabilità, coop sociali

Quinta commissione incontra conferenze dei sindaci, gestori case di riposo, associazioni della disabilità e cooperative sociali su manovra di bilancio 2023x (Arv) Venezia 16 nov. 2022 – I bisogni del sociale e le risorse del bilancio della Regione Veneto sono state al centro delle consultazioni promosse dalla quinta commissione del Consiglio veneto, presieduta da Sonia Brescacin (Lega-Lv), vicepresidente Annamaria Bigon (Pd). Su un bilancio complessivo che ammonta a 17,3 miliardi di euro per il 2023, la Regione impegnerà 10 miliardi e mezzo per la sanità e il sociale, di cui 9,7 del fondo regionale sanità. La commissione – presente l’assessore alla sanità Manuela Lanzarin - ha ascoltato le associazioni dei gestori delle case di riposo Uripa e Uneba, il Forum del terzo settore, le associazioni della disabilità, dell’autismo e della salute mentale, le conferenze dei sindaci, Legacoop e Confcooperative in rappresentanza delle cooperative di solidarietà sociale che gestiscono Ceod, centri diurni, servizi alla terza età, comunità terapeutiche e servizi alla sanità.

La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it