Comunicato Stampa: CRV - Il capogruppo Pressi (Stefani Presidente) ha presentato l'Abbracciata Collettiva 2026

‘Abbracciata Collettiva 2026’. Pressi (Stefani Presidente): “Per l’inclusione sociale delle persone con autismo e disturbi mentali gravi. Sensibilizziamo l’opinione pubblica sui diritti dei bambini e dei ragazzi con autismo. Importanti anche i progetti appena approvati dalla Regione”



(Arv) venezia, 24 marzo 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Matteo Pressi, Capogruppo di Stefani Presidente, ha presentato la manifestazione ‘Abbracciata Collettiva 2026’, che si svolgerà il 28 e il 29 marzo 2026, a Verona, in occasione della Giornata della Consapevolezza sull’Autismo, che si celebra il 2 aprile di ogni anno, istituita dall'ONU nel 2007 per promuovere la ricerca, la sensibilizzazione e l'inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico.